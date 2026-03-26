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#Essais

Mégacrise et fin d’un monde…

Philippe Quême

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Ce livre qui se divise en deux parties retrace d'abord l'histoire du monde de 1945 à 2025, puis imagine des évolutions possibles jusqu'en 2040. L'ensemble est centré sur l'analyse des conflits, passés et à venir, qui ont façonné ou pourraient bouleverser l'ordre mondial. L'auteur introduit la notion de "Mégacrise" pour désigner la période 2020-2025, marquée par l'enchevêtrement de crises politiques, économiques et surtout militaires, avant d'étendre cette idée aux scénarios futurs, qui mettent notamment en question l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies. La première partie décrit la montée des tensions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, revient sur plusieurs conflits à fort impact international et s'attarde sur certains cas nationaux comme la France en 2024-2025. Elle analyse le rôle des principaux acteurs - dirigeants et institutions -, compare autocraties et démocraties, et présente 2025 comme une année charnière. Les effets du retour de Donald Trump, de la stratégie de Vladimir Poutine en Ukraine et de l'affirmation de la puissance chinoise sous Xi Jinping y tiennent une place majeure. La seconde partie, tournée vers l'anticipation, présente la période 2026-2040 comme une succession de guerres entrecoupées de rares phases d'apaisement. Elle évoque notamment un affrontement majeur entre la Chine et les Etats-Unis, l'émergence de coalitions cherchant à limiter leur domination, puis une issue incertaine entre apaisement et effondrement.

Par Philippe Quême
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Philippe Quême

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

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Mégacrise et fin d’un monde…

Philippe Quême

Paru le 26/03/2026

236 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

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