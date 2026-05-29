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Les falaises de sang

Edouard Bernadac

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Dans l'isolement de Saint-Pierre-et-Miquelon, un meurtre brutal fait ressurgir des secrets que la mer n'a jamais vraiment engloutis. La victime avait été égorgée - deux plaies nettes et profondes au niveau des artères carotides -, puis éviscérée exactement comme l'aurait fait un pêcheur avec une morue avant de la saler. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le corps mutilé d'un marin canadien est découvert dans un saloir. La capitaine de gendarmerie Sophie Blandy, reléguée sur l'archipel pour insubordination, se voit confier l'enquête. Confrontée pour la première fois de sa carrière à une telle sauvagerie, elle fait appel au commandant de police toulousain Robert Destagne, son complice sur de précédentes affaires. Au coeur d'une nature impitoyable assaillie sans relâche par l'océan, ce meurtre ravive les vieilles rancoeurs. Entre vengeance, trafic de drogue et l'ombre d'un tueur fou, les pistes s'entrecroisent et bouleversent profondément la population locale. Blandy et Destagne devront démêler les noeuds d'une intrigue qui s'étend bien au-delà de ce décor de roche et de brouillard, jusque dans les déserts de pays fracassés par la guerre. Un thriller dense et troublant, véritable plongée dans les fêlures humaines. D'abord assistant-réalisateur dans la fiction et le documentaire, Edouard Bernadac est aujourd'hui scénariste. Son enfance dans les Pyrénées ariégeoises lui a donné le goût des paysages âpres. Les Falaises de sang est son troisième thriller.

Par Edouard Bernadac
Chez Incartade(s) éditions

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Auteur

Edouard Bernadac

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Romans policiers

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Les falaises de sang

Edouard Bernadac

Paru le 29/05/2026

368 pages

Incartade(s) éditions

19,95 €

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