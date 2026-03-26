Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le contre-amiral de la République Mathieu-Marie Le Dall de Tromelin (1739-1817)

Claude-Youenn Roussel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le contre-amiral Mathieu-Marie Le Dall de Tromelin (1739-1817), vit sa vie marquée par la Marine et la fonction publique. Un mariage créole l'engagea, malgré lui, dans des problèmes coloniaux insolubles en raison d'une plantation à Saint-Domingue (Haïti) peuplée d'esclaves sous la férule de la terrible belle-mère de son épouse. Cet aspect de sa vie a fait l'objet d'un précédent ouvrage aux éditions SPM. Sa carrière fut peuplée d'aventures, dans lesquelles il croisa de multiples personnages historiques dont La Pérouse (sa correspondance révèle des détails inconnus). Après avoir traversé la guerre de Sept Ans et celle d'Amérique, il sera un des seuls officiers supérieurs de l'ancienne Marine à servir la Révolution. Sous le consulat, il devint propriétaire du château du Coëtlosquet à Plounéour-Menez, au pied des monts d'Arrée. Nommé maire, comme principal propriétaire terrien du pays, doublé d'un conseiller d'arrondissement, il joua un rôle considérable dans l'organisation communale. C'est à lui qu'incomba la tâche ardue d'introduire le Code civil, ou code Napoléon, dans les moeurs. Sa femme, Nanette (1749-1829), amie de Louise Broudou (épouse La Pérouse), était une femme instruite et de grand caractère, humoriste, qui écrivit toute sa vie de longues et remarquables lettres et sut prendre de graves décisions, souvent humanistes, notamment en ce qui concernait leurs esclaves. Son fils, le capitaine de frégate Sébastien-Joseph (1774-1851) - qui contrairement à son père, avait émigré pendant la Révolution et connut d'extraordinaires aventures aux Isles et au service de l'Espagne - lui succéda quelques années durant à la même mairie, résolvant divers problèmes de structure qui allaient marquer le bourg et la commune pour une longue période. Ce livre est en grande partie établi à partir des archives personnelles inédites de l'amiral, conservées dans un fonds privé.

Par Claude-Youenn Roussel
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Claude-Youenn Roussel

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le contre-amiral de la République Mathieu-Marie Le Dall de Tromelin (1739-1817) par Claude-Youenn Roussel

Commenter ce livre

 

Le contre-amiral de la République Mathieu-Marie Le Dall de Tromelin (1739-1817)

Claude-Youenn Roussel

Paru le 26/03/2026

300 pages

Editions L'Harmattan

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336529219
9782336529219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.