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Le virage managérial de l'escalade en France

Augustin Rogeaux

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Symbole de liberté et d'aventure, l'escalade a connu une transformation radicale en quelques décennies. D'une pratique marginale, ancrée dans une éthique d'autonomie et de désintéressement, elle est devenue un sport olympique, un marché en pleine expansion, et un enjeu de gouvernance complexe. Comment expliquer cette mutation ?? Quels en sont les moteurs, et quelles controverses suscite-t-elle ?? A travers une analyse inédite des quatre enjeux majeurs qui redéfinissent l'escalade française - l'intégration aux Jeux Olympiques, la réorientation stratégique de la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade), l'essor des salles privées, et la gestion controversée des sites naturels - cet ouvrage décrypte les mécanismes d'un virage managérial sans précédent. Ce livre révèle comment les logiques de rentabilité, de professionnalisation et de standardisation s'imposent progressivement, au risque de bouleverser les valeurs historiques de la discipline. Loin d'être un processus linéaire, cette mutation s'accompagne de conflits vifs ? : entre grimpeurs attachés à l'esprit originel de l'escalade et promoteurs d'un modèle compétitif et lucratif, entre fédérations et acteurs privés, ou encore entre défenseurs des sites naturels et partisans d'une gestion rationalisée. En s'appuyant sur des entretiens exclusifs avec des dirigeants et des entrepreneurs, ainsi que sur une analyse fine des stratégies institutionnelles, Augustin Rogeaux montre comment ces tensions façonnent l'avenir du sport.

Par Augustin Rogeaux
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Augustin Rogeaux

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Technique et entraînement

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Le virage managérial de l'escalade en France

Augustin Rogeaux

Paru le 26/03/2026

368 pages

Editions L'Harmattan

38,00 €

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Scannez le code barre 9782336503769
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