LILY CALLOWAY DOIT ACCOMPLIR L'IMPOSSIBLE : RESTER ABSTINENTE PENDANT 90 JOURS. Alors que Loren Hale est parti en cure de désintox, Lily est terrifiée à l'idée qu'à son retour l'homme qu'elle aime se rendra compte du monstre qu'elle est vraiment. Car plus elle tente de lui rester fidèle, plus ses pulsions sexuelles semblent prendre le contrôle de son corps. Une vie plus saine, voilà ce à quoi Lily aspire. A mesure qu'elle s'efforce de se rapprocher de sa famille – qui ignore tout de son addiction –, de nouveaux obstacles surgissent. Passer du temps avec Daisy, sa plus jeune soeur, lui permet de découvrir une facette d'elle que Lily n'aurait jamais imaginée, ainsi qu'un lien troublant entre cette dernière et Ryke Meadows. Alors que la relation de Lo et Lily vacille dangereusement, il va leur falloir trouver un moyen de rester ensemble malgré la distance. Mais l'impossibilité de se toucher constitue l'une des épreuves les plus difficiles du chemin de Lily vers la guérison...