Une histoire qui finit mal

6 AUTEURS 1 ILE ECOSSAISE 72 HEURES POUR ECRIRE UNE FIN MORTELLE Arthur Fletch, auteur d'une série de polars mondialement célèbre, est mort. Son ultime roman - sans doute le livre le plus attendu de ces dernières années - demeure inachevé. Six écrivains en difficulté reçoivent alors une invitation surprenante : rejoindre l'île écossaise privée de Fletch pour tenter d'achever son manuscrit. A la clé, une récompense vertigineuse : un contrat d'édition capable de transformer une carrière et deux millions de dollars pour celui ou celle qui saura livrer la conclusion parfaite à la saga. Ils disposent de trois jours, d'une machine à écrire et d'une page blanche. Il ne leur reste plus qu'à écrire... Coupés du monde, mis en concurrence, ils comprennent rapidement que leur présence sur l'île n'a rien d'un hasard. Car dans cette compétition où chaque mot compte, certains sont prêts à tout pour décrocher la gloire. Commencer est souvent le plus difficile. Mais aller jusqu'au bout pourrait bien leur être fatal. Sous le pseudonyme d'Evelyn Clarke se cachent deux autrices : V. E. SCHWAB (La Vie invisible d'Addie Larue, Shades of Magic) et CAT CLARKE (Confusion, Revanche) "En lice pour le meilleur mystère de l'année ! Dans la plus pure tradition d'Agatha Christie". STEPHEN KING "Jouissif ! " B. A. PARIS "Bluffant ! " VAL McDERMID "Un huis clos magistral et une satire brillante du monde de l'édition". KARIN SLAUGHTER "Ils étaient dix rencontrent Yellowface... Jouissif ! " KATE MOSSE C'est par une nuit noire et orageuse (ou plutôt une soirée exceptionnellement chaude à Edimbourg, en Ecosse) que V. E. SCHWAB, autrice à succès plébiscitée par le New York Times, fit part à son amie de longue date, la scénariste CAT CLARKE, d'une idée des plus saugrenues : écrire un livre à quatre mains. Avec plus d'une vingtaine de livres à son actif, dont la trilogie Shades of Magic et La Vie invisible d'Addie Larue, V s'était déjà fait un nom, mais jusqu'ici, elle s'était juré de ne jamais coécrire de roman, encore moins une histoire qui ne relève pas de la fantasy. Quant à Cat, après une tumultueuse carrière d'éditrice puis d'autrice young adult (on lui doit notamment les romans Confusion et Revanche), elle avait quitté le milieu de l'édition pour travailler dans la non moins tumultueuse industrie du cinéma, tout en jurant de ne plus jamais écrire un livre de sa vie. Et pourtant, le destin - secondé par cette idée follement irrésistible, il faut bien le dire - se joua de leurs belles promesses. C'est à ce moment-là, tandis que toutes deux troquaient leur thé contre une boisson plus corsée, que naquit EVELYN CLARKE.