Le marin tatoué

L'histoire débute par la découverte d'un nouveau-né sur les rives de la mer Blanche en Arctique. Il est doté d'une peau si claire et transparente qu'il semble irréel. Adulte, devenu marin, sa pâleur singulière inquiète l'équipage de son navire, qui finit par le débarquer en mer Noire... Sombrant dans la misère et l'ivresse, il se réveille un jour couvert de mystérieux tatouages apparus durant son sommeil. Cette métamorphose, d'abord fortuite, devient sa raison de vivre : il parcourt alors le globe pour enrichir cette collection de symboles gravés sur sa chair. Grâce à ces dessins, il gagne enfin l'admiration des autres et se sent exister. Un récit court et sensible qui parle de mer et d'identité. Il est magistralement rendu par les images sensuelles de Marie Détrée, qui peu à peu passent du noir et blanc à la couleur la plus vive.