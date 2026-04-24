Un désir qui ne peut s'exprimer qu'entre filles Dis-le-moi avec ton corps est un volume yuri érotique articulé autour de deux histoires longues, développées sur plusieurs chapitres, auxquelles s'ajoutent deux récits courts venant en écho. Dans ces histoires, des femmes adultes se retrouvent liées par des relations ambiguës : amitiés teintées de désir, attirances à sens unique, fascination pour une figure idéalisée ou cadre symbolique imposant le silence. Incapables d'exprimer clairement ce qu'elles ressentent, elles laissent leurs corps parler à leur place. Ce tressaillement intérieur, cette douleur douce du désir inassouvi, ne peut alors se transmettre que par l'intimité et l'union charnelle. Amies, partenaires, figures idéalisées : le désir s'exprime là où les mots échouent. Le volume met en scène Jeux intimes entre amies, un récit long centré sur des relations d'amitié traversées par des sentiments non partagés, et Un baiser entre magica, qui aborde l'amour interdit entre deux femmes liées par un cadre symbolique et professionnel strict. A ces récits principaux s'ajoutent deux histoires courtes, dont une mettant en scène une succube attirée par les dessous féminins, qui révèle peu à peu la sincérité de ses émotions à travers le désir. Chaque histoire propose une variation autour d'un même thème : la difficulté à dire, et la nécessité de ressentir. Par Nagashiro Rouge, maître du yuri érotique sensible et charnel. Avec Dis-le-moi avec ton corps, Nagashiro Rouge livre un ouvrage à la structure maîtrisée, alternant développement narratif long et respirations plus brèves. Cette construction permet d'explorer en profondeur certaines relations, tout en proposant des récits plus directs, parfois teintés d'humour ou de fantastique. Le sexe n'est jamais un simple prétexte : il agit comme un langage brut, parfois maladroit, mais toujours honnête, face à l'impossibilité de verbaliser ses sentiments. Graphiquement, l'auteur associe une grande finesse émotionnelle à une représentation charnelle puissante, renforçant le contraste entre pudeur intérieure et intensité des corps.