Guide de survie pour collégien débutant ! Ca y est, l'école primaire, c'est fini, et un nouveau monde se profile à l'horizon : celui du collège ! Oui, mais, qu'est-ce qui va réellement changer ? Comment s'organise la vie au collège ? Qui s'occupe de quoi ? Quelles sont les nouvelles matières au programme ? Comment vais-je réussir à bien m'organiser et à gérer mon stress ? Comment dois-je me comporter ? Et si l'on se moque de moi, que dois-je faire ? Au fait, le collège, ça sert à quoi ? Pas de panique ! Toutes les réponses pour réussir ton année se trouvent dans cet ouvrage illustré avec humour !