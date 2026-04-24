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Out Tome 24

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

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Le duel à mort entre Kaname et Yûya éclate... mais contre toute attente, Yûya ne fait qu'une bouchée de lui ! Insaisissable, Yûya enchaîne les attaques, tandis que Kaname ne parvient pas à riposter. Il ne peut compter que sur sa robustesse pour encaisser les coups et attendre une opportunité de renverser la situation. Qu'est-ce qui pousse le bras droit de Kilihito à se relever, malgré ses blessures et son esprit brisé ? ! Pourquoi Yûya est-il entré dans le conflit ? ! Dans cette ville rongée par la violence, où se cache la véritable justice ? Le duel des bras droits touche enfin à sa fin !!

Par Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta
Chez Meian Editions

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Auteur

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Out Tome 24

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

Paru le 24/04/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385034498
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