Out Tome 23

Atsushi Tanzawa, chef de la 7e génération de Kilihito, affronte enfin Yoshiki Tsuramaki, chef de la 6e. Leur duel marque l'apogée d'une guerre sanglante entre deux générations rivales. Les véritables intentions de Tatsuya dans ce conflit sont révélées... Et dans l'ombre, Chihiro Minagawa tire les ficelles. dans quel objectif ? Pendant ce temps, un combat éclate entre Kaname Abe, bras droit de Kilihito, et Yûya Miura, bras droit de Kyôranki. Nikaku est mort. Manuc aussi. Le chagrin et la colère se transforment en folie meurtrière. Pourquoi êtes-vous si pressés de mourir, les voyous ? !