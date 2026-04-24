Out Tome 21

Le passé de Keigo Nagashima se dévoile peu à peu, tout comme la vision de Jôsuke Minagawa pour l'avenir de Kilihito. Il souhaite établir un nouveau groupe indépendant des gangs et des hangures, le clan Zanbatsu. Mais alors que les ambitions s'entrechoquent, la mort frappe Arashi Fukuyama. Sa disparition bouleverse l'équilibre fragile entre les cinq grands gangs de Nishi-Chiba. Retour au présent : Le duel à mort entre Keigo et Fûrin atteint son apogée !! Qui sera la prochaine victime de ce conflit sanglant... ? !