Entre 1975 et 1977, Jacques Derrida s'engage dans un séminaire énigmatique, voire obscur au premier abord, intitulé La Chose. Ce séminaire se révèle pourtant l'un des plus fascinants de son oeuvre : il se situe au carrefour de plusieurs de ses textes les plus audacieux, La Dissémination, Glas, La Vérité en peinture et La Carte postale. Déjà, il mobilise la lecture des corpus philosophiques, littéraires et psychanalytiques que Derrida ne cessera d'approfondir dans les décennies suivantes. Chaque année d'enseignement est consacrée à une analyse à la fois parallèle et alternée où le philosophe fait se croiser l'oeuvre de Heidegger avec celles de Ponge (1975), de Blanchot (1976) et de Freud (1977). La Chose permet ainsi de redécouvrir ces textes en montrant toute l'attention que le philosophe accorde à cette chose non humaine - un apport philosophique essentiel pour les grandes questions d'écologie, de matérialisme et d'éthique qui sont les nôtres aujourd'hui. Derrida avait un jour formulé le souhait de réunir ces séminaires et ses notes sur la thématique de "Donner le temps" (1977-1978). Ce voeu est maintenant exaucé en publiant dans ce volume la sixième séance inédite de Donner le temps II, où il soulignait le lien étroit reliant la chose et le don car, selon Derrida, "le don est peut-être l'affaire de la chose, la chose affaire du don" . Edition établie par Philippe Lynes.