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État et Capital

Brunhoff suzanne De

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Classique du marxisme, dans le sillage de "La monnaie chez Marx" , cet ouvrage propose une analyse fondamentale sur les rapports entre Etat et Capital. Suzanne de Brunhoff y étudie deux marchandises à part : la force de travail, seule source de valeur, et la monnaie, équivalent général. Elle montre que leur reproduction suppose une gestion étatique, assurant à la fois disponibilité de la main d'oeuvre et stabilité monétaire. Comprendre comment cette double intervention s'institue historiquement, comment elle s'articule aux conditions de l'accumulation et comment elle contribue à déplacer, sans jamais les supprimer, les contradictions du Capital, constitue tout l'enjeu de ce livre.

Par Brunhoff suzanne De
Chez Editions de l'Asymétrie

|

Auteur

Brunhoff suzanne De

Editeur

Editions de l'Asymétrie

Genre

Actualité politique

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État et Capital

Brunhoff suzanne De

Paru le 21/08/2026

250 pages

Editions de l'Asymétrie

16,00 €

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Scannez le code barre 9791096441297
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