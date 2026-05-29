État et Capital

Classique du marxisme, dans le sillage de "La monnaie chez Marx" , cet ouvrage propose une analyse fondamentale sur les rapports entre Etat et Capital. Suzanne de Brunhoff y étudie deux marchandises à part : la force de travail, seule source de valeur, et la monnaie, équivalent général. Elle montre que leur reproduction suppose une gestion étatique, assurant à la fois disponibilité de la main d'oeuvre et stabilité monétaire. Comprendre comment cette double intervention s'institue historiquement, comment elle s'articule aux conditions de l'accumulation et comment elle contribue à déplacer, sans jamais les supprimer, les contradictions du Capital, constitue tout l'enjeu de ce livre.