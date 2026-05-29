D'un Renoir à l'autre

En ouverture de ce numéro : Federico GEMMA, artiste naturaliste italien, s'est rendu au Costa Rica en 2025 pour le compte de CARNETS D'AILLEURS. Ce voyage lui a permis d'exprimer tout son talent en dessinant la faune extraordinaire de ce pays à la pointe de la protection de la bio-diversité : paresseux, grenouilles multicolores, oiseaux spectaculaires, tortues géantes, crocodilesâ¦ Notre projet : vous montrer le monde avec l'Åil bienveillant des carnettistes les plus talentueux de France et d'ailleursâ¦ avec une nouvelle brochette d'artistes connus et moins connus. "Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les possibilités, les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisationâ¦" écrivit un jour Stevenson. ALORS, PRENEZ DONC LA ROUTE AVEC NOUS !