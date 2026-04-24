Seven Days Tome 2

" Pas facile de tomber amoureux de quelqu'un... " Yuzuru Shino, lycéen de troisième année, propose par jeu à Tôji Seryô de deux ans son cadet, de sortir avec lui, afin de devenir son partenaire le temps d'une semaine. Lundi, début de leur relation. Mardi, éveil de leurs sentiments. Mercredi, rapprochements... Jeudi, premiers battements de coeur ! Comment les deux adolescents vont-ils aborder les derniers jours de cette semaine pendant laquelle ils se rendent compte de leurs sentiments réels l'un pour l'autre... ?