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Seven Days Tome 2

Rihito Takarai, Venio Tachibana

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" Pas facile de tomber amoureux de quelqu'un... " Yuzuru Shino, lycéen de troisième année, propose par jeu à Tôji Seryô de deux ans son cadet, de sortir avec lui, afin de devenir son partenaire le temps d'une semaine. Lundi, début de leur relation. Mardi, éveil de leurs sentiments. Mercredi, rapprochements... Jeudi, premiers battements de coeur ! Comment les deux adolescents vont-ils aborder les derniers jours de cette semaine pendant laquelle ils se rendent compte de leurs sentiments réels l'un pour l'autre... ?

Par Rihito Takarai, Venio Tachibana
Chez Taifu Comics

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Auteur

Rihito Takarai, Venio Tachibana

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Seven Days Tome 2

Rihito Takarai, Venio Tachibana trad. Nicolas Pujol

Paru le 24/04/2026

208 pages

Taifu Comics

9,35 €

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