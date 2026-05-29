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Le Mystère Judith Potts

Robert Thorogood

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"Impossible de résister. Succulent ! " ELLE So long Judith ! Dans la petite ville de Marlow en Angleterre, Judith, Becks et Suzie ont résolu bien des enquêtes. Mais sur les bords de la Tamise, les mystères n'ont pas fini d'éclore. Judith Potts, l'intrépide octogénaire adepte de whisky et de mots croisés, est mise au pied du mur lorsqu'une femme se présente à sa porte... pour l'accuser de meurtre. Et voilà que deux célébrités de la ville sont retrouvées assassinées. Le point commun entre les deux victimes ? Un mystérieux maître-chanteur qui semble déterrer les cadavres de tous les placards. Les Dames de Marlow parviendront-elles à résoudre leur dernière enquête, et à délivrer Judith de son passé ? Robert Thorogood est le créateur et scénariste de la série à succès Meurtres au paradis, suivie en France par cinq millions de téléspectateurs. Les Dames de Marlow a conquis les lecteurs français dès son premier volume paru en 2021. La série télévisée adaptée des romans est en cours de diffusion au Royaume-Uni et le sera bientôt en France.

Par Robert Thorogood
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Robert Thorogood

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans policiers

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Le Mystère Judith Potts

Robert Thorogood trad. Sophie Brissaud

Paru le 29/05/2026

400 pages

Editions de la Martinière

14,90 €

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