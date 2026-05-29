A la croisée de l'Orient et de l'Occident, portée par une mosaïque d'influences asiatiques, ottomanes et balkaniques, la cuisine turque est une invitation au voyage. Pour la découvrir, Mireille Sanchez vous propose un itinéraire gourmand d'Istanbul à la mer Méditerranée en 50 recettes pour découvrir la richesse et la diversité culinaire turque. Première étape, les régions côtières où les poissons tiennent la vedette et se dégustent frits, en soupe ou mijotés. En s'enfonçant dans les terres, on découvre une cuisine où viandes, légumes et céréales se mélangent dans une explosion de saveurs sous forme de beignets, de boulettes ou de salades. Un détour par Ankara permet de goûter les simit avant de plonger dans les rues animées d'Istanbul où l'on pourra déguster, selon ses envies, böreks, lahmacun mais aussi loukoum et künefe. Si chaque région a une identité gastronomique particulière, toutes ont en commun la générosité, la simplicité et placent le partage au coeur de leur cuisine.