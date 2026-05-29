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#Roman francophone

Cymbeline

William Shakespeare

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Cette nouvelle traduction de Cymbeline cherche à restituer la poésie et la musicalité du texte de Shakespeare. Cette nouvelle traduction de Cymbeline, l'une des dernières pièces de William Shakespeare, s'adresse tout aussi bien aux enseignants et étudiants qui cherchent un texte source pour engager un travail de recherche ou d'analyse qu'aux acteurs et actrices qui souhaitent monter la pièce et ainsi rendre visible la parole shakespearienne. Entre tragédie et comédie romantique, la pièce narre les amours contrariées de la belle et pure Imogène, fille du roi de Bretagne Cymbeline, et de Posthumus Léonatus, le jeune homme qu'elle a épousé secrètement et que le courroux royal a promptement banni. L'exil de Posthumus et les diverses péripéties qu'entraîne la séparation des amants se déroulent sur une toile de fond historique qu'animent des tensions entre l'Empire romain et Cymbeline, son vassal ? : les conflits familiaux font écho aux tensions diplomatiques, l'autorité, la jalousie et la vengeance caractérisant les deux volets de l'intrigue. Cette traduction est traversée par le désir de restituer l'oralité du texte original ? : la mélodie que les mots portent en germe et font éclore lors de la scansion, les effluves poétiques qui habitent la langue des différents personnages font ici l'objet d'une attention toute particulière afin de rendre compte, le plus précisément possible, d'un rapport au monde et au miroir des mots au coeur de l'écriture de Shakespeare. La préface présente Cymbeline et son contexte, souligne les caractéristiques de la pièce et analyse de façon très imagée les choix opérés pour traduire Shakespeare aujourd'hui.

Par William Shakespeare
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

William Shakespeare

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Théâtre - Pièces

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Cymbeline

William Shakespeare

Paru le 23/04/2026

175 pages

Presses de L'Université de Provence

20,00 €

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