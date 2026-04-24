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Tome 3, Les hommes du royaume ; Tome 4, Les envahisseurs du Grand Tombeau

Kugane Maruyama

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La vie est un jeu imprévisible. Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès est sur le point de fermer. Momonga, nécromancien mort vivant de niveau 100, chef de la puissante guilde Ainz Ooal Gown, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent dotés d'une conscience... Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte.

Par Kugane Maruyama
Chez Ofelbe

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Auteur

Kugane Maruyama

Editeur

Ofelbe

Genre

Light novel

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Tome 3, Les hommes du royaume ; Tome 4, Les envahisseurs du Grand Tombeau

Kugane Maruyama trad. Yoan Giraud

Paru le 24/04/2026

1000 pages

Ofelbe

24,90 €

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