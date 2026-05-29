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Des leviers pour enseigner en EPS

Maxime Travert

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Comment transformer les élèves en EPS tout en consolidant leurs savoirs fondamentaux ?? Cet ouvrage novateur livre les clés pour devenir un "? enseignant concepteur ? " efficace. Quels sont les savoirs disciplinaires et fondamentaux transmis en Education physique et sportive (EPS)? ? Comment les enseignants, dans cette discipline qui concerne tous les enfants, peuvent-ils concevoir autrement leurs enseignements afin de mobiliser leurs élèves et de les faire progresser en EPS mais aussi dans les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter, raisonner et respecter autrui) tant le corps, en EPS, peut être conçu comme un vecteur original d'accès à tous les savoirs ?? Tels sont les défis, aux multiples implications, auxquels tente de répondre cet ouvrage novateur, qui s'adresse à tous les enseignants en EPS désireux de renouveler leurs pratiques afin de mieux comprendre, observer puis transformer et enrichir les compétences de leurs élèves. Cette méthode innovante propose 19 activités sportives et artistiques (APSA) appartenant aux différents champs d'apprentissage au coeur de la discipline, et conçues selon la même méthode ? : partant de l'observation des élèves (ici explicitée), les contributeurs analysent leurs réponses corporelles, inventorient les leviers professionnels sur lesquels agir pour les transformer, et font des propositions réalistes pour les enrichir en repérant les savoirs fondamentaux qui peuvent être mobilisés et développés. Un outil indispensable pour tout étudiant préparant Capes ou agrégation, et pour tout enseignant désireux de renouveler sa pratique ? !

Par Maxime Travert
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

Maxime Travert

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Pédagogie

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Des leviers pour enseigner en EPS

Maxime Travert

Paru le 29/05/2026

424 pages

Presses de L'Université de Provence

29,00 €

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