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#Essais

L'enfant autiste décrypté

Ginette Bernier, Line Gascon, Benoît Vieillard

ActuaLitté
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Et s'il était possible de se mettre à la place de l'enfant autiste, ressentir et voir le monde de son point de vue ? Cela aiderait grandement les parents et les aidants ! C'est ainsi que les auteures ont conçu ce livre, en s'appuyant sur leurs formations et leurs expériences, elles ont " donné la parole " à ceux qui souvent n'ont pas les mots pour dire. Une des plus grandes difficultés de l'autisme est la communication, son apprentissage est un parcours truffé d'embûches pour ces enfants qui n'ont pas la même manière d'appréhender le monde. Ils ne sont pour autant pas les seuls à devoir s'adapter, les parents aussi recherchent les meilleures stratégies pour les aider dans ce lent processus. En illustrant des scènes de la vie de tous les jours, les auteurs et l'illustrateur donnent à voir et à comprendre les difficultés spécifiques de l'enfant autiste et expliquent simplement comment l'aider dans ses apprentissages et l'encourager toujours avec bienveillance et patience. Ce livre conçu pour les parents, les enseignants, les éducateurs mais aussi les médecins non spécialistes, est une perche tendue à tous ceux qui veulent aider ces enfants et relever le défi de l'inclusion dans notre société. Les autistes ont beaucoup à partager si l'on prend la peine de les comprendre. Un livre-outil passionnant qui redonne aux parents et aux aidants confiance en eux.

Par Ginette Bernier, Line Gascon, Benoît Vieillard
Chez Mango Editions

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Auteur

Ginette Bernier, Line Gascon, Benoît Vieillard

Editeur

Mango Editions

Genre

Education de l'enfant

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L'enfant autiste décrypté

Ginette Bernier, Line Gascon, Benoît Vieillard

Paru le 24/04/2026

192 pages

Mango Editions

17,95 €

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Scannez le code barre 9782317041075
9782317041075
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