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#Roman francophone

La chignole parme

Emmanuelle Roué

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Et si parler à Georges était la meilleure des thérapies ? Un homme un peu fade avance dans un quotidien trop étroit, jusqu'à ce que quelques détails viennent modifier sa routine : une craie violette, une laverie, un club clandestin de révolutions inutiles. Tout cela bouscule peu à peu son regard sur le monde et sur lui-même. Entre humour absurde et poésie du quotidien, La chignole parme raconte la reconstruction fragile d'un esprit en déséquilibre, loin des représentations caricaturales de la dépression et de la maladie mentale. Le roman privilégie la douceur aux explications, le lien aux diagnostics. Un texte sensible, accessible et singulier, qui fait de l'étrangeté une force narrative.

Par Emmanuelle Roué
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Emmanuelle Roué

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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La chignole parme

Emmanuelle Roué

Paru le 26/03/2026

148 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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Scannez le code barre 9791043703843
9791043703843
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