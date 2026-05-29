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Dad La compil . Cuisine familiale

Nob

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Au menu de ce cette compil de Dad ? Une succulente sélection des gags de Dad et de ses filles consacrés à la cuisine ! Un régal pour les fans confirmés ou les novices avec, comme toujours, la savoureuse touche du chef Nob : de l'humour saupoudré de tendresse et d'émotion... L'occasion de vous replonger dans des gags aussi touchants qu'incontournables sur fond de pâtes de dernière minute, de choux de Bruxelles non validés et de casseroles brûlées. Le tout autour d'une table, lieu d'échanges incontournable de la vie de famille... On parie que les formidables tranches de vie de Nob vous rappelleront des souvenirs ? Après Dad, la série au million d'exemplaires vendus, et l'animé Les filles de Dad, bienvenue dans la compil de Dad !

Par Nob
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Nob

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

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Dad La compil . Cuisine familiale

Nob

Paru le 29/05/2026

32 pages

Editions Dupuis

9,50 €

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Scannez le code barre 9782808515061
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