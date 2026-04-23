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Châteaux

Immersion

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Persuadés que le jeu vidéo sera l'art majeur du XXIe siècle, Immersion a l'ambition de faire émerger une vraie pensée critique sur le sujet. Histoire de l'art, sociologie, philosophie : chacun de nos articles est une proposition intellectuelle et graphique à part entière. Chez Immersion, nous sommes mus par la volonté de ne pas nous contenter de célébrer le jeu vidéo, mais de le questionner et d'en déconstruire les représentations. Pour cela, nous nous attachons à explorer les grands enjeux socioculturels et esthétiques qui traversent la création vidéoludique, au sein d'une revue à la fois accessible et d'une grande rigueur intellectuelle. Publication de référence sur le sujet, Immersion est un objet unique dans le paysage éditorial européen qui s'adresse donc autant aux passionnés qu'à celles et ceux qui souhaitent découvrir comment les jeux vidéo influencent la société et les pratiques artistiques contemporaines.

Par Immersion
Chez Revue Immersion

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Auteur

Immersion

Editeur

Revue Immersion

Genre

Jeux

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Châteaux

Immersion

Paru le 23/04/2026

176 pages

Revue Immersion

30,00 €

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