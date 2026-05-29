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Faire l'ouest : Lobodis

Tugdual Ruellan

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Lobodis, PME bretonne, implantée à Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine, a construit son histoire sur son expertise de caféologue-torréfacteur en tenant compte des enjeux environnementaux et sociaux. Dès sa création en 1988, par Olivier Bernadas, l'entreprise a fait le choix de proposer des cafés de qualité, pure origine, tracés, issus du commerce équitable, respectueux des producteurs et de l'environnement. Depuis 1994, les cafés sont torréfiés à l'Esat de Bain-de-Bretagne par les personnes en situation de handicap. Depuis trente ans, Lobodis, devenue entreprise à mission, avec le soutien des Cafés Richard, se bat pour essayer de convaincre, qu'un commerce plus juste est possible, que chaque maillon d'une chaîne alimentaire doit être pris en compte, qu'un produit a non seulement un prix mais surtout une valeur.

Par Tugdual Ruellan
Chez Ouest-France

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Auteur

Tugdual Ruellan

Editeur

Ouest-France

Genre

Histoire d'entreprises

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Faire l'ouest : Lobodis

Tugdual Ruellan

Paru le 23/10/2026

192 pages

Ouest-France

15,00 €

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