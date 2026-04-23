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Coupes du monde - Dans le secret des Bleus

Benjamin Danet

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La 23e édition de la Coupe du monde de football aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. L'Argentine remettra son titre en jeu après sa victoire en finale contre l'équipe de France (3-3 après prolongation, 4 tirs au but à 2), le 18 décembre 2022 au Qatar. La Coupe du monde est l'événement sportif le plus suivi au monde. Cette nouvelle édition va passionner la planète entière et réunir, comme à chaque fois, des centaines de millions de téléspectateurs, partout sur la surface du globe. Avec deux titres mondiaux (1998, 2018), deux finales perdues (2006, 2022) et deux 3es places (1958, 1986), l'équipe de France de football est l'une des nations les plus performantes de l'histoire de cette compétition. Depuis son couronnement à la fin des années 1990, chez elle, elle fait partie de l'élite et se voit régulièrement citée parmi les favoris pour la victoire finale. Ce sera encore le cas en 2026, où l'équipe de Didier Deschamps (qui achèvera son mandat avec ce tournoi) comptera sur ses deux fers de lance : Kylian Mbappé, la superstar du Real Madrid, et Ousmane Dembélé, le Ballon d'or 2025, sacré champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Décennie après décennie, l'équipe de France de football a accueilli des talents hors normes (Michel Platini, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann...). Elle s'est régulièrement illustrée en Coupe du monde, en signant des performances extraordinaires. Elle a aussi essuyé des défaites terriblement cruelles. "Dans le secret des Bleus : 50 ans de Coupe du monde" retrace les rencontres les plus inoubliables des Tricolores entre 1978 et 2022, en donnant la parole à des acteurs clés. Un demi-siècle d'histoire est résumé dans cet ouvrage qui fait vivre de l'intérieur les plus grands matches des Bleus sur la scène internationale, de l'affrontement contre l'Argentine en 1978 à celui contre la bande de Lionel Messi en 2022 en passant par le drame de Séville en 1982, le quart de finale d'anthologie face au Brésil en 1986 et l'obtention de la première étoile de champion du monde, en 1998. L'épopée de l'équipe de France de football est incroyablement dense. "Dans le secret des Bleus : 50 ans de Coupe du monde" rappelle à quel point elle a fait vibrer ses supporters.

Par Benjamin Danet
Chez Editions Scotty

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Auteur

Benjamin Danet

Editeur

Editions Scotty

Genre

Football

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Coupes du monde - Dans le secret des Bleus

Benjamin Danet

Paru le 12/05/2026

140 pages

Editions Scotty

23,00 €

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