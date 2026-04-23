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Les chats

Laurent Audoin, Anouk Journo

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Un thème passion : les chats, traité de manière globale : un docu, une interview de pro, une BD... et des belles cartes à collectionner ! Une approche complète du thème des chats, avec : - 12 double-pages de documentaire, avec des photos et des illustrations, pour tout savoir sur les chats (leur évolution, les races, comment bien s'en occuper, leur comportement, comment ils communiquent...) - 3 pas-à-pas illustrés pour apprendre à bien s'en occuper - l'interview d'une vétérinaire spécialiste du comportement des félins - une BD pour rigoler - les métiers autour des animaux, et plus spécialement des chats - un test de personnalité - des cartes à collectionner

Par Laurent Audoin, Anouk Journo
Chez Editions Auzou

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Auteur

Laurent Audoin, Anouk Journo

Editeur

Editions Auzou

Genre

Animaux de compagnie

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Les chats

Laurent Audoin, Anouk Journo

Paru le 23/04/2026

48 pages

Editions Auzou

12,95 €

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Scannez le code barre 9791039573849
9791039573849
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