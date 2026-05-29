Agenda scolaire Foot

Note tous tes devoirs dans cet agenda 100% foot avec à l'intérieur : - Des photos de tes joueurs préférés des championnats européens : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal... - Une page par jour et un planning heure par heure pour noter ses devoirs et ses activités - Des pages à remplir liées à la pratique du foot : équipe, entraineur et les matchs - De nombreuses pages de bonus : emploi du temps, anniversaires à souhaiter, les infos perso, les copains, les notes, les profs... et aussi : verbes irréguliers anglais, tableau de conjugaison, tables de multiplication, tableaux de conversion, la liste des 30 choses à faire dans l'année, un tracker des humeurs... Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027 11, 5x17 cm- 308 pages