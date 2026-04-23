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#Roman francophone

Lancelot ou le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes

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Un roman qui célèbre l'amour absolu et l'audace chevaleresque Traduction inédite d'Emanuele Arioli Dossier pédagogique de Marianne Chomienne Lancelot, le plus fidèle des chevaliers d'Arthur, se lance dans une quête périlleuse pour délivrer la reine Guenièvre. En montant sur la charrette infamante, il accepte l'humiliation pour sauver celle qu'il aime, et bouleverse les codes de la chevalerie. Cette traduction inédite d'Emanuele Arioli, fidèle au texte de Chrétien tout en étant parfaitement accessible aux élèves de 1re, met en lumière la modernité du roman courtois : passion, transgression, épreuves initiatiques et réflexion sur l'honneur. Parcours Voie générale : le roman et l'invention de l'amour Voie technologique : héroïsme et amour Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Une mise en page en couleurs et aérée COMPRENDRE et ANALYSER Des questionnaires et des sujets BAC PROLONGER Un groupement de textes et des conseils de lecture RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !

Par Chrétien de Troyes
Chez Belin

|

Auteur

Chrétien de Troyes

Editeur

Belin

Genre

Lycée

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Lancelot ou le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes trad. Emanuele Arioli

Paru le 23/04/2026

288 pages

Belin

3,95 €

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