La comédie sentimentale la plus vive et piquante de Shakespeare Dossier pédagogique de Laura Génin Adaptation de Constance Dreyfuss D'après la traduction de François-Victor Hugo A Messine, Shakespeare met en scène deux couples que tout oppose. Béatrice et Bénédict s'affrontent à coups de reparties mordantes, tandis que Claudio et Héro voient leur amour menacé par les manipulations de Don Juan. Entre masques, malentendus et ruses orchestrées par leurs amis, la comédie mêle humour, tension et jeux d'apparences. Beaucoup de bruit pour rien explore avec finesse les dérapages du soupçon, les élans du coeur et la fragilité des relations humaines. Les points forts de l'édition "Déclic" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits du texte lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèvesDYS)