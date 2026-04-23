Des récits mythologiques à Kill Bill, en passant par Buffy et les final girls des films d'horreur, les personnages féminins de la pop culture se révoltent contre les injustices, refusent de se taire et rendent même les coups. Suivre leur trajectoire constitue une source de joie pour de nombreuses femmes, une catharsis pour toutes les fois où elles ont dû ravaler leur rage. Dans cet essai, Marion Olité explore la notion de female rage, retrace son évolution dans la pop culture - cinéma, séries, peinture, musique, littérature. Elle analyse la manière dont la colère féminine a longtemps été diabolisée et pathologisée, représentée à travers le prisme du male gaze, pour être finalement réappropriée comme outil d'émancipation depuis #MeToo. La rage féminine est devenue un cri de ralliement sur les réseaux sociaux, une forme d'exutoire collectif pour toute une génération de femmes qui trouvent, dans ces figures de révolte, une manière de partager et d'extérioriser leur indignation. UN ESSAI PUISSANT ET ACCESSIBLE QUI ANALYSE LA POP CULTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI, POUR COMPRENDRE POURQUOI LA COLERE DES FEMMES DERANGE. Marion Olité est journaliste indépendante et autrice. Spécialisée dans la pop culture, elle collabore avec Trois Couleurs, Numerama, Têtu et L'Eclaireur Fnac. Membre de l'ACS (Association des critiques de séries), Marion intervient dans des podcasts, des festivals et des conférences. Entre 2015 et 2022, elle a été rédactrice en cheffe séries à Konbini. En 2023, elle a publié son premier essai remarqué, Buffy ou la révolte à coups de pieu (Playlist Society, puis Leduc pop culture).