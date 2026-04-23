Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Female Rage

Marion Olité

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des récits mythologiques à Kill Bill, en passant par Buffy et les final girls des films d'horreur, les personnages féminins de la pop culture se révoltent contre les injustices, refusent de se taire et rendent même les coups. Suivre leur trajectoire constitue une source de joie pour de nombreuses femmes, une catharsis pour toutes les fois où elles ont dû ravaler leur rage. Dans cet essai, Marion Olité explore la notion de female rage, retrace son évolution dans la pop culture - cinéma, séries, peinture, musique, littérature. Elle analyse la manière dont la colère féminine a longtemps été diabolisée et pathologisée, représentée à travers le prisme du male gaze, pour être finalement réappropriée comme outil d'émancipation depuis #MeToo. La rage féminine est devenue un cri de ralliement sur les réseaux sociaux, une forme d'exutoire collectif pour toute une génération de femmes qui trouvent, dans ces figures de révolte, une manière de partager et d'extérioriser leur indignation. UN ESSAI PUISSANT ET ACCESSIBLE QUI ANALYSE LA POP CULTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI, POUR COMPRENDRE POURQUOI LA COLERE DES FEMMES DERANGE. Marion Olité est journaliste indépendante et autrice. Spécialisée dans la pop culture, elle collabore avec Trois Couleurs, Numerama, Têtu et L'Eclaireur Fnac. Membre de l'ACS (Association des critiques de séries), Marion intervient dans des podcasts, des festivals et des conférences. Entre 2015 et 2022, elle a été rédactrice en cheffe séries à Konbini. En 2023, elle a publié son premier essai remarqué, Buffy ou la révolte à coups de pieu (Playlist Society, puis Leduc pop culture).

Par Marion Olité
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Marion Olité

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Female Rage par Marion Olité

Commenter ce livre

 

Female Rage

Marion Olité

Paru le 23/04/2026

200 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536954
9791028536954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.