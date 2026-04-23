Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant d'un beau parc verdoyant et équipé. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Il y a tant de choses à faire au parc, et tant de sons curieux à écouter. Une balle qui rebondit, une balançoire qui grince, le gazouillis de quelques canetons, jusqu'à la joyeuse mélodie du camion de glaces.