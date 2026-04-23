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Au parc

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

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Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant d'un beau parc verdoyant et équipé. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Il y a tant de choses à faire au parc, et tant de sons curieux à écouter. Une balle qui rebondit, une balançoire qui grince, le gazouillis de quelques canetons, jusqu'à la joyeuse mélodie du camion de glaces.

Par Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan
Chez Sassi Editore

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Auteur

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres sonores

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Au parc

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Paru le 02/04/2026

12 pages

Sassi Editore

10,90 €

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Scannez le code barre 9788830382947
9788830382947
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