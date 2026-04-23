Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant d'un beau parc verdoyant et équipé. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons ! Il y a tant de choses à faire au parc, et tant de sons curieux à écouter. Une balle qui rebondit, une balançoire qui grince, le gazouillis de quelques canetons, jusqu'à la joyeuse mélodie du camion de glaces.
Par
Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan Chez
Sassi Editore
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