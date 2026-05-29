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Les passeurs de sens

Laurent Chouraqui

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Et si le véritable rôle d'un leader était de faire grandir ses équipes avant de passer le relais ? Dans un monde où leadership rime souvent avec performance, pouvoir ou ego, il existe une autre manière de diriger : celle des passeurs de sens. Ces hommes et ces femmes n'envisagent plus seulement de réussir ou de transformer une organisation. Pour eux, manager signifie avant tout créer puis transmettre une raison d'être qui soit riche de sens à ceux et celles qui prendront le relais. Au cours d'entretiens avec des leaders tels qu' Alain Némarq, directeur général de Mauboussin, ou encore Pierre Ferracci, directeur du Paris Football Club, Laurent Chouraqui propose une réflexion sur un leadership plus conscient et plus humain, en quatre piliers : - remettre la raison d'être et le sens au centre des décisions ; - intégrer l'intelligence émotionnelle et la pleine conscience au sein des entreprises ; - activer l'intelligence collective dans les moments décisifs ; - et, surtout, apprendre à transmettre aux générations futures. Avec les témoignages de : Benjamin Abittan - Arthur Auboeuf - Cathy Collart - Général Vincent Desportes - Laurence Equilbey - Pierre Ferracci - Pierre Hermé - Crislaine Medina - Alain Némarq - Sandrine Roustan - Hawa Sangaré - Abdoulaye Sissoko - Raí Souza Vieira de Oliveira - Etienne Thobois - Anne-Laure Thomas - Guillaume Thureau - Nicolas Truelle - Postface de Philippe Gabilliet. Laurent Chouraqui est coach et accompagne des managers en France et à l'étranger dans leur évolution. Ancien entrepreneur et dirigeant de plusieurs entreprises dans le domaine de l'I. T. , il a fondé son cabinet, Step Ahead Consulting, en 2012. Professeur affilié à l'ESCP Business School, il anime des séminaires pour de grandes entreprises sur le thème du leadership et propose de nombreuses conférences et podcasts.

Par Laurent Chouraqui
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Laurent Chouraqui

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

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Les passeurs de sens

Laurent Chouraqui

Paru le 29/05/2026

304 pages

Leduc.s éditions

21,90 €

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