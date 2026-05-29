L'Arabie saoudite à la croisée des chemins

Avec ses 36 millions d'habitants, l'Arabie saoudite est le plus grand Etat du Moyen-Orient, le deuxième pays arabe par sa superficie avant l'Algérie et le premier producteur mondial de pétrole avant tous les autres. Ce royaume abrite aussi les deux plus grands lieux saints de l'islam : la mosquée Al-Haram, à La Mecque, celle du Prophète, à Médine. La nature réelle de la monarchie absolue et dynastique qui le dirige est cependant mal identifiée par nos contemporains. Surtout, ils ignorent qu'elle tente aujourd'hui de profondes réformes. Depuis 1744, le royaume a été contrôlé socialement, religieusement et politiquement par un tandem formé d'une part par la famille Al-Saoud - dont le leader est depuis 2015 le roi Salman, adossé en 2017 à son fils, le régent Mohammed ben Salman, dit MBS - et d'autre part par le clan des Al-Sheikh, dont faisait partie Mohammed ben Abdelwahhab, l'inspirateur du très rigoriste wahhabisme. Ce schéma est en train d'évoluer. Le roi (90 ans en 2025) et son régent (40 ans) viennent en effet de prendre une distance marquée vis-à-vis des autorités religieuses traditionnelles et donc des Al-Sheikh, dans un contexte où d'anciens alliés, les Frères musulmans, ont même été répudiés et traités en terroristes. Ils développent surtout une volonté farouche de faire entrer leur pays dans la modernité, conscients du fait que les trois quarts de leurs sujets ont moins de 30 ans. Vont-ils réussir dans leur quête d'ouverture et de modernisation des structures sociales, qui s'appuie sur la nécessité de libérer la jeunesse saoudienne, notamment féminine, du joug patriarcal ancestral ? Sauront-ils préparer leur tissu économique à l'après-pétrole, saoudiser les emplois, attirer massivement les touristes et les sportifs étrangers ? L'avenir le dira. Il reste que cette volonté de changement radical est méconnue en Occident. Cet ouvrage a pour but d'en expliquer les principaux tenants et aboutissants.