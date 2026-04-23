Quand chutent les rois

La mémoire de Iodée a été volée. Il lui faut désormais entamer un périlleux voyage à travers les quatre grandes cités de la Mer du Bord pour décrypter les secrets d'un pouvoir millénaire. Sa route croisera celles de Vaast et de Pélagie, capitaine et timonière d'un navire dédié à une chasse bien particulière, de Silvéon, prince tout juste couronné aux prises avec un contre-pouvoir délétère, de Liuva, scrutant son destin dans les parois de la Pyramide d'or, et de la chevalière Ana, dernier rempart contre une insondable menace. Avec un somptueux roman choral évoquant le merveilleux macabre des contes du Pentamerone, Nathan Krieg nous confronte aux vertiges du temps et aux périls de magies oubliées pour marquer notre imagination par la plume comme par le pinceau. Gare aux augures des corvidés bavards !