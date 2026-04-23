Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Quand chutent les rois

Nathan Krieg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La mémoire de Iodée a été volée. Il lui faut désormais entamer un périlleux voyage à travers les quatre grandes cités de la Mer du Bord pour décrypter les secrets d'un pouvoir millénaire. Sa route croisera celles de Vaast et de Pélagie, capitaine et timonière d'un navire dédié à une chasse bien particulière, de Silvéon, prince tout juste couronné aux prises avec un contre-pouvoir délétère, de Liuva, scrutant son destin dans les parois de la Pyramide d'or, et de la chevalière Ana, dernier rempart contre une insondable menace. Avec un somptueux roman choral évoquant le merveilleux macabre des contes du Pentamerone, Nathan Krieg nous confronte aux vertiges du temps et aux périls de magies oubliées pour marquer notre imagination par la plume comme par le pinceau. Gare aux augures des corvidés bavards !

Par Nathan Krieg
Chez Les mondes flottants

|

Auteur

Nathan Krieg

Editeur

Les mondes flottants

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand chutent les rois par Nathan Krieg

Commenter ce livre

 

Quand chutent les rois

Nathan Krieg

Paru le 23/04/2026

448 pages

Les mondes flottants

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959517051
9782959517051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.