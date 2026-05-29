Fatigue chronique, surpoids, brouillard mental, inflammation, troubles digestifs... Ces maladies de civilisation explosent. En cause : une rupture profonde entre notre mode de vie moderne et notre biologie ancestrale. Trop de sucres, trop d'huiles industrielles raffinées et trop de sédentarité nous ont fait perdre notre flexibilité métabolique, cette faculté naturelle à alterner efficacement entre le sucre et les graisses comme sources d'énergie. Dans ce nouveau livre, suite de son best-seller Symbiotique, Marion Kaplan nous montre comment restaurer cette flexibilité. Avec passion et rigueur, elle démonte les dogmes nutritionnels (non, les graisses saturées naturelles ne sont pas vos ennemies ; non, tous les légumes dits " healthy " ne vous veulent pas du bien) et propose une approche intégrative inédite fondée sur les travaux des plus grands chercheurs en nutrition. Loin des régimes restrictifs, elle vous guide pas à pas pour comprendre ce dont vos mitochondries et vos bactéries intestinales ont besoin pour fonctionner de façon optimale et ce qui les perturbent au quotidien. Keto-biotique, c'est un programme progressif de 4 semaines, avec : un protocole de nutrition et des fenêtres de jeûne pour réactiver les cétones, ce supercarburant " propre " qui protège votre cerveau et stabilise votre énergie ; des yaourts hyper-biotiques puissants pour restaurer la richesse et la diversité de votre microbiote ; des stratégies ciblées pour neutraliser les antinutriments (oxalates, lectines, Neu5Gc) qui entretiennent l'inflammation ; des conseils en micronutrition et des recettes keto gourmandes. Votre corps sait guérir. Redonnez-lui simplement les moyens de fonctionner comme l'évolution l'a prévu.