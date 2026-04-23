Un ouvrage de référence qui fait la synthèse des connaissances actuelles sur le castor d'Europe, le plus gros mammifère rongeur du continent. Systématique, biologie, écologie, gestion... Le castor d'Europe présente toutes les facettes de cet animal attachant qui a failli disparaître. Le castor n'est pas un animal comme un autre : grâce à ses travaux d'éclaircissement ou à ses barrages, cet ingénieur des écosystèmes se révèle être le garant d'un environnement et d'une biodiversité en bonne santé. Cette monographie est une restitution vivante de l'immense expérience d'experts reconnus du castor, la créature peut-être la plus étonnante du règne animal de nos régions. Il contient une somme complète sur le castor, sa biologie, sa morphologie, son alimentation, ses moeurs, etc. , basée sur des années de recherche et de travail quotidien sur le terrain, foisonnante de détails passionnants. Plongez dans l'univers du castor d'Europe avec des textes qui permettent de tout savoir sur l'animal de façon accessible et souvent captivante, accompagnées d'une riche iconographie : photos prises sur le terrain, images d'archives, philatélie, encadrés sur des aspects importants ou insolites.