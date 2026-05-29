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#Roman francophone

La montagne d'encre

Nicolas Debon

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Ce projet est né de la rencontre entre la passion pour la nature qu'aime parcourir l'auteur en toute saisons et la peinture, dont les oeuvres du peintre japonais Hokusaï. Nicolas Debon, à l'image de l'observation de la nature par les artistes japonais, s'est installé dans une région montagneuse de l'est de la France et a parcouru ces paysages changeants de montagnes et de forêts, au fil des saisons. Au fur et à mesure des pages, Nicolas Debon prend le temps (luxe suprême de notre époque moderne ! ) d'observer son environnement et de réfléchir sur sa propre existence. Un livre qui se lit et contemple à fois.

Par Nicolas Debon
Chez Dargaud

|

Auteur

Nicolas Debon

Editeur

Dargaud

Genre

Réalistes, contemporains

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La montagne d'encre

Nicolas Debon

Paru le 29/05/2026

176 pages

Dargaud

24,50 €

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