La montagne d'encre

Ce projet est né de la rencontre entre la passion pour la nature qu'aime parcourir l'auteur en toute saisons et la peinture, dont les oeuvres du peintre japonais Hokusaï. Nicolas Debon, à l'image de l'observation de la nature par les artistes japonais, s'est installé dans une région montagneuse de l'est de la France et a parcouru ces paysages changeants de montagnes et de forêts, au fil des saisons. Au fur et à mesure des pages, Nicolas Debon prend le temps (luxe suprême de notre époque moderne ! ) d'observer son environnement et de réfléchir sur sa propre existence. Un livre qui se lit et contemple à fois.