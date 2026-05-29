Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Production d'écrits CM1

Aline Delaporte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les points forts du cahier - Un cahier de CM1 pour s'entraîner tous les jours à la production d'écrits, de manière ritualisée ou par projets, tout au long de l'année. - Un outil rassurant, motivant, clé en main, sans préparation. - A utiliser en complément de toute méthode. - Conforme aux programmes 2025. - 96 pages d'exercices progressifs divisés en 2 parties : - Des entrainements ritualisés sous forme d'exercices quotidiens à réaliser dans un temps très court (10 min environ) : gammes, lanceurs d'écriture. Ces activités visent à développer la fluidité de l'écriture via l'acquisition de réflexes et d'automatismes, dans le respect des acquisitions en grammaire. - Des projets d'écriture avec des écrits courts ou longs, à partir de supports textuels ou visuels variés et motivants : conte, e-mail, slogan, histoire policière, résumé... - Un focus vocabulaire et un focus grammaire visant à remobiliser les compétences utiles dans chaque projet d'écrit court. - Une mise en page claire. - Des outils d'aide à l'écriture : boîtes à mots, cartes mentales à compléter, grille de relecture et d'auto-évaluation. - Les modalités d'utilisation - Banque d'activités : L'enseignant-e peut puiser dans ces cahiers les entraînements ritualisés ou les projets d'écriture de son choix, en fonction de sa progression. - Programmation par période : Une programmation par période est également proposée et téléchargeable gratuitement sur le site ressources.

Par Aline Delaporte
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Aline Delaporte

Editeur

Bordas Editions

Genre

Français CM1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Production d'écrits CM1 par Aline Delaporte

Commenter ce livre

 

Production d'écrits CM1

Aline Delaporte

Paru le 22/05/2026

96 pages

Bordas Editions

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047409626
9782047409626
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.