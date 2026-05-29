Production d'écrits CM1

Les points forts du cahier - Un cahier de CM1 pour s'entraîner tous les jours à la production d'écrits, de manière ritualisée ou par projets, tout au long de l'année. - Un outil rassurant, motivant, clé en main, sans préparation. - A utiliser en complément de toute méthode. - Conforme aux programmes 2025. - 96 pages d'exercices progressifs divisés en 2 parties : - Des entrainements ritualisés sous forme d'exercices quotidiens à réaliser dans un temps très court (10 min environ) : gammes, lanceurs d'écriture. Ces activités visent à développer la fluidité de l'écriture via l'acquisition de réflexes et d'automatismes, dans le respect des acquisitions en grammaire. - Des projets d'écriture avec des écrits courts ou longs, à partir de supports textuels ou visuels variés et motivants : conte, e-mail, slogan, histoire policière, résumé... - Un focus vocabulaire et un focus grammaire visant à remobiliser les compétences utiles dans chaque projet d'écrit court. - Une mise en page claire. - Des outils d'aide à l'écriture : boîtes à mots, cartes mentales à compléter, grille de relecture et d'auto-évaluation. - Les modalités d'utilisation - Banque d'activités : L'enseignant-e peut puiser dans ces cahiers les entraînements ritualisés ou les projets d'écriture de son choix, en fonction de sa progression. - Programmation par période : Une programmation par période est également proposée et téléchargeable gratuitement sur le site ressources.