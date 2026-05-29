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Cohen contre l'intelligence

Joann Sfar

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"Je n'y comprends rien. Les spécialistes sont autant paumés que moi. J'aimerais savoir dans quelle mesure ça va nous pourrir la vie et si on peut lui survivre, à l'Intelligence Artificielle". Pierre Cohen "Cet ouvrage n'est pas assez rigoureux pour que quiconque imagine qu'il a été créé par un ordinateur". Joann Sfar Pierre Cohen, écrivain éminemment parisien, vient de ruiner le grand projet d'intelligence artificielle française. Il n'a pas fait exprès. En fait, c'est sa mère qui a poussé au suicide Baguette, le prototype d'I. A. nationale. Il se retrouve au milieu d'un énorme scandale d'Etat et d'interrogations métaphysiques infinies. Comment remplacer cette intelligence ? Quelle est-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment l'I. A. influe-t-elle sur le monde, les choix, la création ? Du Paris de café au Tel Aviv du printemps 2023, Pierre Cohen mène une enquête pour tenter de réparer sa bourde, et l'I. A. française... lui qui sait à peine se servir de son téléphone. Grand projet industriel "à la française" , figure de l'intellectuel médiatique, mère juive impossible, scandale d'Etat, rondes amoureuses, le tout pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, Sfar nous a concocté une comédie satirique irrésistible !

Par Joann Sfar
Chez Seuil

|

Auteur

Joann Sfar

Editeur

Seuil

Genre

Divers

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Cohen contre l'intelligence

Joann Sfar

Paru le 04/09/2026

184 pages

Seuil

26,00 €

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