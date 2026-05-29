Albums à dévorer - MS GS - Grise mine - Album + Fichier - PCF

Grise mine ! C'est un album à dévorer accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et clés en main. Résumé : Un beau matin, l'école des Minipattes a perdu toutes ses couleurs. Tout le monde est très triste. La classe des Minipattes trouve alors une astuce pour redonner des couleurs à leur école : les nommer ! Même le zèbre qui se sentait seul en noir et blanc est finalement plus heureux de cette diversité. Thèmes abordés : les couleurs, l'école, la différence. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux, écrits et illustrés par ClémenceG. , dont les sujets et le format sont spécialement conçus pour une utilisation en classe. Au fil des albums, les enfants retrouvent les personnages de " La classe des Minipattes ", élèves en classe de maternelle. Ensemble, ils vont vivre bien des aventures ! => Pour une réécoute en autonomie, la version audio de l'album peut aussi être débloquée sur le lecteur Bookinou. Chaque album est accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et le matériel en couleurs prêt à l'emploi. Le fichier ressources propose : une séquence de compréhension en 12 séances avec un guidage pas à pas pour travailler le lexique, la compréhension et la restitution, le matériel de manipulation imprimé en couleurs : cartes lexique, images séquentielles... , une sélection d'albums pour la mise en réseau et les lectures offertes, des pistes de projets pour aller plus loin, la version sonore et la version vidéoprojetable de l'album et des ressources numériques pour animer les séances.