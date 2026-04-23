La fleuriste du transatlantique

Emma, la quarantaine, n'arrive pas à surmonter le décès de son époux. Quand elle s'intéresse à la mystérieuse personne qui fleurissait le Titanic, elle ne sait pas encore qu'elle s'embarque pour un voyage qui la mènera sur les rivages de son propre passé, à la découverte de ses racines familiales. Une quête qui lui permettra de renaître au monde. Par l'autrice du best-seller La Collectionneuse de secrets , un roman plein de charme et de tendresse Hier chercheuse à l'Université, Emma vend aujourd'hui des fleurs dans la jardinerie que tiennent Betty et Lester. Grâce à ce dernier, elle commence à s'intéresser à l'histoire du Titanic . Et s'interroge bientôt : qui, à bord du transatlantique, s'occupait des compositions florales ? Ses recherches sur cette mystérieuse fleuriste prendront un tour étrange quand elle découvrira la photo de Violet Jessop, qui sa vie durant officia sur des paquebots de croisière. Emma connaît cette femme, pourtant décédée avant sa naissance... Conteuse hors pair, Sally Page entrecroise les histoires. Celle d'Emma, que sa quête mènera sur les rivages de son propre passé, à la découverte de son histoire familiale. Celle, incroyable, de Violet Jessop, qui survécut à trois naufrages entre 1911 et 1916, et dont elle s'est librement inspirée. Ce roman tout en finesse, plein de charme et de tendresse, aborde les thèmesde la résilience, de la générosité et de l'amitié, qui permettent de se réconcilier avec soi-même et d'éclore au monde.