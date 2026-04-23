Une vie comme sur des roulettes

Un témoignage puissant de la force de l'esprit humain Dans un monde où les mots "Ce n'est pas possible" ont souvent été prononcés, Guy Tisserant, né dans les années 1960 dans les Vosges, a tracé son chemin au-delà des limites imposées pour se construire une vie d'exception. Originaire d'un milieu modeste et atteint de la poliomyélite à seulement 8 mois, il passe sa vie en fauteuil roulant, mais jamais il n'a laissé ses restrictions physiques définir sa vie, ses activités et son avenir. Au contraire, il a transformé chaque obstacle en opportunité, se hissant au sommet du para-tennis de table pour devenir quadruple champion paralympique et n°1 mondial pendant 6 ans puis en devenant chef d'entreprise.