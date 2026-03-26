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L'héroïsme dans les cinémas contemporains

Claire Gray, Florian Grandena, Karine Bertrand

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Le superhéros popularisé par le cinéma hollywoodien n'a certainement pas perdu de son attrait, mais celui-ci coexiste désormais avec diverses formes d'héroïsmes qui ont beaucoup évolué dans les deux dernières décennies, notamment en traitant des expériences des femmes, des communautés noires, migrantes, autochtones et LGBTQIA+. Cet ouvrage explore de manière fascinante certaines de ces nouvelles figures, représentées dans plusieurs genres cinématographiques (mélodrame, film à suspense, road movie, documentaire et film d'horreur), produits dans différents contextes socioculturels (le Québec, l'Iran, la Grande-Bretagne, Taïwan, la France et les Etats-Unis). Ces cinémas contemporains montrent la complexité de personnages habités par les paradoxes, les tensions et les contradictions.

Par Claire Gray, Florian Grandena, Karine Bertrand
Chez PU Montréal

|

Auteur

Claire Gray, Florian Grandena, Karine Bertrand

Editeur

PU Montréal

Genre

Histoire du cinéma

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L'héroïsme dans les cinémas contemporains

Claire Gray, Florian Grandena, Karine Bertrand

Paru le 26/03/2026

PU Montréal

21,00 €

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