L'héroïsme dans les cinémas contemporains

Le superhéros popularisé par le cinéma hollywoodien n'a certainement pas perdu de son attrait, mais celui-ci coexiste désormais avec diverses formes d'héroïsmes qui ont beaucoup évolué dans les deux dernières décennies, notamment en traitant des expériences des femmes, des communautés noires, migrantes, autochtones et LGBTQIA+. Cet ouvrage explore de manière fascinante certaines de ces nouvelles figures, représentées dans plusieurs genres cinématographiques (mélodrame, film à suspense, road movie, documentaire et film d'horreur), produits dans différents contextes socioculturels (le Québec, l'Iran, la Grande-Bretagne, Taïwan, la France et les Etats-Unis). Ces cinémas contemporains montrent la complexité de personnages habités par les paradoxes, les tensions et les contradictions.