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Le jour où j'ai arrêté de subir

Cédric Lacaze

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On ne choisit pas son histoire, on choisit ce qu'on en fait A onze ans, Cédric s'est vu voler son innocence sous une tente. A seize ans, la proviseure de son lycée déclare qu'il n'a pas d'avenir. A vingt ans, il dort sur un carton. Aujourd'hui, il est devenu chef d'entreprise et a fondé la "Résilience Académie" , un programme de coaching à succès. Dans ce récit brut et sans filtre, il raconte son parcours : une enfance marquée par le silence, des violences invisibles et un drame enfoui, une descente aux enfers... puis une reconstruction. Pas de méthode miracle, pas de discours lisse, juste une réalité : celle d'un homme qui a décidé de transformer sa douleur en force. Un témoignage puissant, agrémenté de pistes de réflexion, pour celles et ceux qui veulent arrêter de subir et redevenir enfin les architectes de leur vie.

Par Cédric Lacaze
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Cédric Lacaze

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Affirmation de soi

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Le jour où j'ai arrêté de subir

Cédric Lacaze

Paru le 04/06/2026

288 pages

Editions Jouvence

19,95 €

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Scannez le code barre 9782889841103
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