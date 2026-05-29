Cipango N° 26/2026

De la sociologie à la littérature, en passant par l'histoire, les sciences politiques et la linguistique, le numéro 26 de Cipango révèle la grande variété des études japonaises en France. Deux études portant sur le Japon contemporain ouvrent ce numéro : l'une traitant du quotidien des journalistes de faits divers, l'autre de l'implication du gouvernement dans la nomination des hauts fonctionnaires. Il est ensuite question de l'histoire du pays : sont étudiées l'obligation de prendre un nom japonais imposée aux Coréens et aux Taiwanais dans les années 1940, puis l'origine du mot "Diète" pour désigner le Parlement japonais. Enfin, l'histoire politique cède la place à l'histoire littéraire et linguistique par l'étude de trois sujets : la "littérature du hasard" au milieu du XXe siècle ; le tiraillement entre langue ancienne et langue moderne à l'ère Meiji autour du Roman du Genji ; les variantes de traduction en japonais de L'Etranger de Camus, notamment des formes verbales. Le numéro se clôt comme à l'ordinaire par des comptes rendus d'ouvrages, dévoilant les sujets qui agitent la recherche sur le Japon en France.