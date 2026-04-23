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#Essais

Cher saint Joseph

Joseph Challier

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Non pas un énième traité sur saint Joseph, mais la simplicité de lettres écrites avec chaleur et humanité, pour dévoiler un Joseph authentique, loin des clichés et des vitrines pieuses. Compagnon de route, père discret, protecteur audacieux, il apparaît ici proche, vrai, étonnamment actuel. En mêlant humour et méditation, l'auteur ouvre un dialogue personnel avec le saint le plus discret de l'histoire chrétienne. Il y interroge un Joseph vibrant, courageux, enraciné dans le réel, pour mieux questionner nos vies d'aujourd'hui, trouver à travers ce qu'il a vécu avec la Vierge et Jésus ce que nous pouvons vivre avec eux. Un livre qui invite à la rencontre : rencontre avec Joseph, avec soi-même et avec ce Dieu qui se laisse approcher dans les détours de la vie ordinaire. Une lecture qui touche le coeur, stimule l'intelligence et renouvelle l'espérance.

Par Joseph Challier
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Joseph Challier

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Mystique

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Cher saint Joseph

Joseph Challier

Paru le 23/04/2026

90 pages

Pierre Téqui (Editions)

8,90 €

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Scannez le code barre 9782740328095
9782740328095
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