Cher saint Joseph

Non pas un énième traité sur saint Joseph, mais la simplicité de lettres écrites avec chaleur et humanité, pour dévoiler un Joseph authentique, loin des clichés et des vitrines pieuses. Compagnon de route, père discret, protecteur audacieux, il apparaît ici proche, vrai, étonnamment actuel. En mêlant humour et méditation, l'auteur ouvre un dialogue personnel avec le saint le plus discret de l'histoire chrétienne. Il y interroge un Joseph vibrant, courageux, enraciné dans le réel, pour mieux questionner nos vies d'aujourd'hui, trouver à travers ce qu'il a vécu avec la Vierge et Jésus ce que nous pouvons vivre avec eux. Un livre qui invite à la rencontre : rencontre avec Joseph, avec soi-même et avec ce Dieu qui se laisse approcher dans les détours de la vie ordinaire. Une lecture qui touche le coeur, stimule l'intelligence et renouvelle l'espérance.