BRISER LE SILENCE, COMPRENDRE LE DENI : LE LIVRE-EVENEMENT D'HELENE PERLANT, FILLE DE FRANCOIS BAYROU. Bétharram n'a pas seulement révélé des violences. Il a mis au jour un mécanisme : l'impossibilité de dire non. Dans Le Déni , Hélène Perlant analyse la manière dont des dispositifs de perversion s'installent et se maintiennent, non par ignorance ou par mensonge, mais par des formes de survie, de honte sociale et de détournement du regard. La violence peut alors se déployer à ciel ouvert tout en devenant impensable. En interrogeant la confusion persistante entre absence de réaction et consentement, ce livre démonte un système collectif et donne des outils pour penser ce qui, trop longtemps, a empêché de vivre.