Electrochoc !

Et si la stabilité de nos sociétés dépendait d'un socle trop longtemps négligé : l'énergie ? Au fil d'une enquête rigoureuse, ponctuée d'analyses d'experts, ce livre révèle le désarmement énergétique silencieux qui a rendu l'Europe vulnérable : le Black-out ibérique de 2025 ; l'explosion des prix du gaz en 2022 et la désindutrialisation accélérée de nos territoires sont autant de symptômes d'une réalité que nous avons refusé de regarder en face. Pourtant, l'Europe a les moyens de reprendre la main. Ce manifeste de souveraineté énergétique montre comment faire de l'énergie décarbonée, pilotable et abondante la nouvelle colonne vertébrale d'un projet politique, industriel et social, à l'heure où la transition écologique et la révolution numérique convergent. En mêlant pédagogie, prospective et stratégie, l'auteur démontre que la bataille énergétique n'est pas une affaire d'experts, mais un choix de civilisation.